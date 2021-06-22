Снижение заболеваемости ковидом в Москве назвали временным

Небольшое снижение заболеваемости ковидом в Москве — это временное явление. Так обычно бывает к выходным дням. Об этом заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя (заболеваемости COVID-19 — прим. ред.). Но абсолютно точно это является временным», — приводит «Интерфакс» слова чиновника.

Хрипун добавил, что число жителей мегаполиса, которые попадают в больницу с ковидом, не снижается, что говорит о сложной эпидемической обстановке в городе. По словам руководителя здравоохранительного департамента, около 100 тысяч заразившихся коронавирусом находятся под наблюдением московских врачей. Он подчеркнул, что в столице есть запас ковидных коек.

Ранее власти Москвы ввели дополнительные ограничения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Рестораны и кафе обязали пускать только привитых или переболевших COVID-19 посетителей. Сесть за столик также смогут люди с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Также в столице запретили мероприятия с участием более 500 человек.