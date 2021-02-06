Снижение заболеваемости ковидом спрогнозировали в Москве

Собеседник напомнил, что 24 декабря 2020 года в столице за сутки выявили 8,2 тысячи случаев ковида.

«4 февраля нынешнего года этот показатель уже снизился до 2095 заболевших. Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте», — заявил Тавадян и добавил, что в других регионах также намечается положительная динамика.

Ранее эксперт не исключил третью волну коронавируса в России в апреле. По его словам, она будет слабее, чем предыдущие, так как многие уже переболели, а в стране началась массовая вакцинация.

Сейчас сделать прививку от коронавируса в России может любой желающий во всех регионах. Власти планируют привить более половины населения. Этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета, который позволит вернуться к нормальной жизни.