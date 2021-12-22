Число новых случаев коронавируса в России снижается

За минувшие сутки в России выявили 25 264 новых случая коронавируса. Статистику опубликовал федеральный оперштаб.

Первый раз минимум с октября по приросту заболевших был зафиксирован 20 декабря. Во вторник и среду эта тенденция продолжилась.

В оперштабе отметили, что у 6,8% новых пациентов с ковидом болезнь протекала без симптомов. На первом месте по приросту заразившихся оказался Санкт-Петербург, где заболели 2166 человек. Москва на втором месте (1904), Подмосковье на третьей строчке (1351).

За сутки от ковида скончались 1020 пациентов, еще 42 322 человека полностью выздоровели.

В Московской области с начала пандемии сделали 14 047 289 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас беспокойство специалистов вызывает новый штамм «омикрон». Он может быть еще более заразным, чем его предшественник — «дельта». Накануне свои опасения по его поводу высказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что пока эта мутация малоизучена, но «омикрон» может повлиять на пандемию в России.