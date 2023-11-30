30 ноября 2023, 17:35
Снижение цены на красную икру отметили в Росстате
В Росстате рассказали, что стоимость красной икры в России снизилась до минимальных значений с начала 2023 года. Если в январе деликатес стоил около 6125 рублей за килограмм, то сейчас его можно приобрести за 6060 рублей, написал «ФедералПресс».
В сообщении ведомства говорится, что падение стоимости икры связано с ростом улова лососевых видов рыб. Во второй половине года рыбакам удалось добыть 608,4 тысячи тонн, добавила Общественная Служба Новостей.
Росстат
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