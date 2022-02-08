Снижение цены на «борщевой набор» спрогнозировали в России к концу года

В России в текущем 2022 году ожидается рекордный урожай некоторых культур. Речь идет о так называемом «борщевом наборе». С таким прогнозом выступили в Министерстве сельского хозяйства страны.

В Минсельхозе отметили, что будут расширяться посевные площади под некоторые виды овощей. Например, под картофель на 7%, а под лук, капусту, свеклу и другие — сразу на 8%. Такая информация содержится в документах ведомства, которые появились в распоряжении издания «Известия».

В ведомстве ожидают, что возрастание площадей позволит достигнуть значительного увеличения сбора овощей — как минимум на 10%, приблизительно до 13 миллионов тонн. Ранее подобных отметок удавалось достигнуть только в 2019 году.

По прогнозам экспертов, в таком случае стоимость «борщевого набора» в России может понизиться. Уменьшение, согласно прогнозам, может составить от 5% до 10% — даже на фоне инфляции в стране.

В преддверии новогодних праздников стало ясно, что за минувший год в России сильно выросли цены на продукты. В том числе на те, которые нужны для основных праздничных блюд — салата оливье и селедки под шубой.