Общество 03 апреля 2023, 18:36 Снижение цен на молоко допустили в России из-за переизбытка сырья

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Гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий выразил уверенность, что из-за избытка сырья у производителей стоимость молока может снизиться минимум на 6%. Об этом сообщило ИА НСН.

Синецкий обратил внимание на то, что на предприятиях начали скапливаться существенные объемы нереализованной продукции. В частности, речь идет о твороге и сыре. Что касается всей остальной молочной продукции, то, по словам Синецкого, она тоже стала медленнее реализовываться.

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«Из опыта предыдущей подобной ситуации, которая возникала на стыке 2017–2018 годов, мы понимаем, что может последовать снижение объемов производства. <…> Мы считаем, что потребители могут рассчитывать на снижение цены молока, но этот вопрос надо задать сетям. Смотрите, насколько себестоимость сырья отражается на готовой продукции. Как минимум, на те же три-четыре рубля, на которые падение происходит. Хотя бы это должно отразиться. А это от 6% и больше», — уточнил собеседник информагентства.