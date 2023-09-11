Общество 11 сентября 2023, 16:27 Снижение цен на красную икру спрогнозировали в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев: цены на икру могут упасть после Нового года

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Президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в беседе с ИА НСН сообщил, что цены на красную икру могут упасть после Нового года.

По его словам, можно ожидать падения цен до 15-20%. Связано это с тем, что в этом году икры выловили в два раза больше, чем в прошлом.

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«После Нового года, если остатки нераспроданной икры будут большие, цена снизится как раз на 15-20%», — сообщил Корнев.

Ранее президент Союза осетроводов Александр Новиков рассказал, что 2022 год был «неурожайным» для российской рыбной промышленности. В этом году ситуация изменилась в лучшую сторону, что может сказаться на падении цен.