Снижение цен на «борщевой набор» объяснили в Плодоовощном союзе

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что цены на «борщевой набор» снизились.

Глушаков заметил, что в экономике нигде не используется понятие «борщевой набор». По его словам, это информационный термин.

«Рост цен был связан с тем, что мы полностью перешли на импортные поставки», — объяснил глава союза.

Он выразил сожаление, что отечественные запасы закончились этой весной и пришлось перейти на импорт.

«Импортные „друзья“ этим воспользовались и заламывали цены, как могли», — добавил Глушаков.