Общество 14 июля 2023, 08:09 Снижение на треть числа работающих пенсионеров спрогнозировали в России «Известия»: к 2025 году количество занятых работой пенсионеров снизится на треть Freepik

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В России к 2025 году произойдет сокращение числа работающих пенсионеров с 7,9 до 5,6 миллиона человек. Об этом написали «Известия» со ссылкой на журнал ВНИИ труда.

По данным издания, на конец 2022 года число пенсионеров, которые продолжали работать, составляло 7,9 миллиона человек. Годом ранее их было на 600 тысяч человек больше.

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Причиной сокращения числа работающих пенсионеров называют реформу в этой области. Людям становится невыгодно работать в легальном поле, и часть лиц смещается в неформальный сектор. Там условия и производительность труда имеют более низкий уровень, считают эксперты. На сокращение числа этой категории граждан также влияет отсутствие индексации пенсий.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа. Максимальная сумма составит 400 рублей. Выплаты для такой категории пенсионеров пересчитываются ежегодно, однако предусматривается общий уровень доходов за прошедший годовой период.