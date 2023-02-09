Общество 09 февраля 2023, 16:53 Снижение количества преступлений зафиксировали на Ямале

Читать 360tv в

По итогам 2022 года количество преступлений на Ямале снизилось на 4,4%. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в Салехарде.

В комиссии отметили, что число преступлений, совершенных несовершеннолетними, понизилось на 30,2%. Также уменьшилось число мошеннических операций в интернете — на 18,4%.

Реклама

«Удалось снизить число преступных посягательств против личности на 2,2% и против собственности —на 13,5%», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО.

Реклама