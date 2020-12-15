Снижение численности населения на несколько миллионов предсказали в России

К 2050 году численность населения РФ может снизиться до 125 миллионов человек. Эксперты считают, что свою роль в этом сыграют алкоголь, табак и наркотики — из-за них каждый год погибают свыше миллиона россиян.

Прогноз содержится в докладе федерального проекта «Трезвая Россия» о демографической ситуации, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек», — заявили специалисты.

Негативно на динамику влияют в том числе употребление спиртного, курение и наркотики. Они станут своеобразным дополнением к вооруженным конфликтам, санкциям и цветным революциям.

Эксперты обратили внимание, что государства конкурируют друг с другом в агрессивной манере и используют всевозможные инструменты гибридных войн. Дополнила картину в настоящее время и пандемия COVID-19.

Причины, связанные с вредными привычками, ежегодно уносят в России жизни свыше миллиона человек. За 35 лет их погибло более 30 миллионов. Аналитики, добавила «Газета.ru», оценили экономические потери от последствий потребления алкоголя, табака и наркотиков в 12% от ВВП страны. Каждый год это равняется порядка 13 триллионам рублей.

Из-за вредных привычек, считают в «Трезвой России», у россиян формируются «негативные репродуктивные установки». В итоге это приводит к откладыванию деторождения и абортам.