Снижение числа безработных к концу года спрогнозировали в России
«До конца 2020 года не ожидается значительного снижения численности безработных граждан. По оценке Минтруда России, среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 миллиона человек, в ноябре — 3,2 миллиона человек, а в декабре 2020 года — три миллиона человек», — приводит ТАСС текст проекта распоряжения правительства, который подготовило ведомство.
Как сообщили в Минтруде, число официально зарегистрированных безработных с начала октября снизилось на 63,3 тысячи человек — до 3,62 миллиона.
Президент России Владимир Путин во время заседания с членами правительства в конце сентября поднял тему безработицы в стране. Глава Российского государства выразил надежду, что с этой проблемой получится справиться уже в следующем году. У Кабмина уже есть конкретные решения по борьбе с безработицей.