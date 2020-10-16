Снижение числа безработных к концу года спрогнозировали в России

Ситуация на рынке труда в России изменится в лучшую сторону к концу года, но глобальных перемен ожидать не стоит. По данным Минтруда, с октября по декабрь число безработных сократится на 400 тысяч человек.

«До конца 2020 года не ожидается значительного снижения численности безработных граждан. По оценке Минтруда России, среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 миллиона человек, в ноябре — 3,2 миллиона человек, а в декабре 2020 года — три миллиона человек», — приводит ТАСС текст проекта распоряжения правительства, который подготовило ведомство.

Как сообщили в Минтруде, число официально зарегистрированных безработных с начала октября снизилось на 63,3 тысячи человек — до 3,62 миллиона.

Президент России Владимир Путин во время заседания с членами правительства в конце сентября поднял тему безработицы в стране. Глава Российского государства выразил надежду, что с этой проблемой получится справиться уже в следующем году. У Кабмина уже есть конкретные решения по борьбе с безработицей.