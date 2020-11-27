Снижать ставки по ипотеке предложили по «Семейному индексу»

В России хотят создать программу для семей «Семейный индекс». Ее основой станут показатели деятельности состоящих в браке пар, а результатом — различные льготы, в том числе снижение ставки по ипотеке.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Елене Строковой, сообщил сайт RT со ссылкой на отправленное парламентарием обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Поощрение семьи подобными льготами и запуск „Семейного индекса“ приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян», — пояснила Строкова. Она добавила, что разработка инновационной системы поддержки российских семей будет довольно трудоемким процессом.

Среди льгот, которые могут включить в программу, депутат назвала уменьшение процентной ставки по ипотеке. Процент будет снижаться в зависимости от коэффициента «семейного индекса». К другим мерам поддержки парламентарий отнесла предоставление семье скидки на покупку мебели, автомобиля и отделочных и строительных материалов российского производства.

Размер «Семейного индекса» Строкова предлагает складывать из показателей, напрямую связанных и с улучшением демографической ситуации, и с уровнем и качеством развития нового поколения россиян.

Например, коэффициент можно было бы увеличивать за создание семьи и рождение трех детей, участие и победу ребенка в различных соревнованиях и конкурсах, окончание им школы или вуза с отличием, получение дополнительного образования, достижения в спорте.

У программы «Семейный индекс» предполагаются уровни. С приобретением нового количество льгот у семьи будет только увеличиваться.

Проработать и реализовать механизм «Семейного индекса» Строкова надеется при условии совместной работы правительства, парламентариев и министерств. Такой программы, подчеркнула депутат, в данный момент нет ни в одной стране мира. Благодаря ей семьи могли бы подходить к воспитанию ребенка более ответственно, как и к вопросам его развития.