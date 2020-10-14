Снимок с амурским тигром, сделанный россиянином, назвали лучшей фотографией дикой природы

Снимок амурского тигра в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье победил в престижном фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year в Великобритании. Эту фотографию сделал россиянин Сергей Горшков.

Как сообщил сайт «Земли леопарда», Горшков установил камеру с датчиками движения у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. В объектив попала тигрица, которую ученые идентифицировали по полоскам на шкуре.

Члены жюри выбрали фотографию из почти 50 тысяч снимков, которые прислали на конкурс. Британские эксперты высоко оценили эту работу Горшкова. По их словам, это эмоциональное фото напоминает людям о красоте природы и общей ответственности за ее защиту. О победе снимка в конкурсе объявила герцогиня Кембриджская.

Всего на территории нацпарка «Земля леопарда» живут три десятка взрослых амурских тигров и 10 котят. Здесь наибольшая плотность этих животных среди всех территорий Дальнего Востока, которые находятся под охраной.