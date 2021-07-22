Снимок россиянки с северным сиянием победил на iPhone Photography Awards 2021

Россиянка Татьяна Мерзлякова стала победителем премии iPhone Photography Awards 2021 в номинации «Путешествие». Ее снимок под названием «Магия северного сияния» признали лучшим в этой категории. Фотографию она сделала в Териберке на iPhone 12 Pro Max. Об этом говорится на сайте премии.

Конкурс на лучшую фотографию среди владельцев iPhone провели уже в 14-й раз. Главный приз и звание «Фотограф года» получил венгерский журналист Иштван Керекеш за снимок «Трансильванские пастухи».

«Два суровых мужчины преодолевают сложный маршрут, с парой ягнят на руках. Упорство людей и мрачной окружающей среды резко контрастируют с надеждой и невинностью ягнят, о которых заботятся», — так жюри оценило эту фотографию.

Первое место в номинации «Фотограф года» досталось индийцу Шарану Шетти за фотографию «Связь», На снимке уставший мужчина прижал голову к лошади, которую он держит за уздцы.

Второе место занял Дэн Лю из Китая за его снимок «Прогулка по Марсу». Фотография сделана в пустынной местности с красным песком, по которому вдалеке идет человек. Третье место досталось американцу Джеффу Рейнеру. Его работа «Прогулка боком по воздуху» показывает подпрыгнувшую девочку в медицинской маске, которая словно осталась висеть в воздухе.