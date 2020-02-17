Снимки ветеранов для галереи «Дорога памяти» начали принимать в РУДН
В Российском университете дружбы народов (РУДН) начался прием фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны. Эти материалы собираются для мультимедийной галереи «Дорога памяти», передает сайт телеканала «Звезда».
Чтобы принять участие в проекте «Дорога памяти», надо зайти в специальный раздел на портале оборонного ведомства и загрузить фото ветерана в базу данных. Экспозиция создана для того, чтобы сохранить истории всех тех, кто участвовал в войне. В проекте может участвовать каждый, у кого есть снимки или сведения о тружениках тыла или бойцах Красной Армии.