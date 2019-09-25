Снимки с кражей солнца прославили фотографа из Калмыкии

Жительница Калмыкии прославилась по всему миру, запечатлев на фото «кражу века». Она опубликовала серию снимков, на которых герои похищают солнце.

Свидетельницей кражи солнца стала Диана Бадмаева. 14 сентября она опубликовала фотографии, на которых показано, как мужчина в сопровождении двух собак «подхватывает» небесное светило, а потом аккуратно переносит в багажник автомобиля и захлопывает его.

«Кажется, мне удалось запечатлеть кражу века! Или краткое руководство, как стырить солнце и увезти его из нашей жаркой Калмыкии», — подписала пост фотограф.

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За полторы недели серия снимков разошлась по всему миру. О похищении солнца в Калмыкии даже рассказал телеканал Fox News. Правда, вместе со славой нашлись и плагиаторы.

«Честно говоря, немного обидно, что очень много людей выдают мои фото за свои. В одном крупном иностранном сообществе в Facebook (где около 40 тысяч репостов этих фото за несколько часов), мне написали админы, что им поступают очень много писем от людей, которые утверждают, что они авторы этих материалов, пришлось даже отправить им оригиналы», — рассказала Бадмаева.

Пользователей поразило, насколько в этой серии идеально все. Но оказалось, что такого идеального плана удалось добиться не с первого раза. Фотографию ниже девушка сделала за день до той серии, но она ее не устроила. Чего там не хватает?

«Это фото я снимала за день до тех, но забраковала, потому что муж забыл надеть кепку», — рассказала фотограф.

Комментаторы назвали фотографа очень талантливой и призвали не обращать внимание на плагиаторов, ведь их появление является признанием ее успеха.