Снимки нового пермского моста через Каму опубликовали в интернете
Группа «Салон-Вагон: Пермь» в соцсети ВКонтакте опубликовала фотографии второго железнодорожного моста через Каму со ссылкой на разработчика ОАО «Институт Гипростроймост», сообщил сайт Ura.ru.
По информации издания, мост возведут на два километра вниз по течению от ГЭС, расположенной на реке Кама.
«Протяженность обхода — 4,65 км, с мостовым переходом через Каму длиной 2,4 км, который расположится ориентировочно вблизи места, где река Гайва впадает в Каму. Запланированы двухуровневые развязки ж/д с ул. Соликамской и ул. Новогайвинской», — отметили в группе «Салон-Вагон: Пермь».
Возведение нового железнодорожного моста обойдется в 23 миллиарда рублей. Более половины из них уйдет на строительство мостового перехода.