Снимки нового пермского моста через Каму опубликовали в интернете

По информации издания, мост возведут на два километра вниз по течению от ГЭС, расположенной на реке Кама.

«Протяженность обхода — 4,65 км, с мостовым переходом через Каму длиной 2,4 км, который расположится ориентировочно вблизи места, где река Гайва впадает в Каму. Запланированы двухуровневые развязки ж/д с ул. Соликамской и ул. Новогайвинской», — отметили в группе «Салон-Вагон: Пермь».

Возведение нового железнодорожного моста обойдется в 23 миллиарда рублей. Более половины из них уйдет на строительство мостового перехода.