Москвичи узнали себя на снимке города 1950-х

В соцсетях опубликовали фотографию подростков, купающихся на Софийской набережной. Черно-белый кадр сделали еще в 1950-х, но это не помешало пользователям узнать на нем себя.

Фотография появилась в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» в Facebook. Ее сделал в 1950-х Юрий Кривоносов. На снимке пять подростков купаются в Москве-реке на Софийской набережной.

Источник фото: facebook.com/ О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)

Под фото некоторые комментаторы заявили, что узнали себя на кадре.

«Только не говорите, что третий справа… Я», — написал один мужчина.

«Это спуск к Москва-реке прямо напротив моего дома № 18 на Софийской набережной. А я вроде прямо по центру. Я не уверен на 100%. Но иногда купался там. И по времени совпадает. Я 1948 года рождения», — поделился еще один пользователь.

Многие участники группы удивились, что в те годы модно было купаться в Москве-реке. При этом нашлись те, кто сам окунался.

«Даже не верится, что в Москва-реке купались!» — отметили под снимком.

«Купались. Я в 70-е сам купался в черте парка Горького», — ответил другой пользователь.