Снимавшая избиение школьницы в Электростали девочка раскаялась

В Электростали 11-летнюю школьницу избили дома ее же сверстники. Мама девочки, снимавшей жестокость подростков на видео, заявила «360» о раскаянии своего ребенка.

Женщина уточнила, что дочь сама пошла в квартиру, где все произошло. Зачинщицей избиения она назвала другую школьницу. Никаких конфликтов у ее ребенка с пострадавшей девочкой якобы не было.

«Естественно, раскаивается. Пошла она туда сама. Хотела заступиться или нет, непонятно. <…> Зачинщица — другая девочка», — пояснила мама снимавшей избиение на камеру, добавив, что уже поговорила с ребенком о произошедшем.

Мать пострадавшей школьницы заявила, что сейчас с ее дочерью все хорошо. Более подробных комментариев она давать не стала, сославшись на следственные действия.

Кадры поведения подростков появились в Сети. В объектив камеры попала агрессивно настроенная девочка и другие дети, которые за кадром нецензурно ругались. Сидящую на стуле школьницу ударили ногой в голову, а пришедшая в гости ровесница с жестокостью била подростка кулаками по лицу и затылку.

Случившемся заинтересовались в прокуратуре Московской области. Проверку организовало и подразделение полиции по делам несовершеннолетних.