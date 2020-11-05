«Снимали машину с ног девочки»: очевидец рассказал, как помогали пострадавшим в ДТП на остановке в центре Москвы

Очевидец аварии в центре Москвы рассказал «360», как вместе с прохожими помогал пострадавшей девочке выбраться из-под наехавшей машины. По предварительным данным, от наезда иномарки на остановку травмы получили три человека.

«Из пострадавших — женщина лежала, девочка и еще одна женщина. Троих я видел. Мы снимали машину с ног девочки. Ноги девочки вынимали через остановку. У нее, получается, ноги были между основанием остановки и днищем автомобиля, который в нее въехал. Мы приподнимали машину. Удар в основном пришелся на девочку», — рассказал очевидец Олег.

По его словам, еще одну пострадавшую пожилую женщину, вероятно, задело бампером. Она лежала лицом вниз на краю остановки. Сейчас машину с места аварии эвакуировали. На месте работают сотрудники ДПС.

ДТП произошло в четверг на Садовой-Триумфальной улице. Водитель иномарки стоял в пробке, когда вдруг решил наехать на остановку. За рулем была женщина, которая могла перепутать педали. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник. Она получила права в 2017 году, но с тех пор не ездила. За руль села всего две недели назад, как раз когда приобрела новую машину Nissan.

По данным Департамента транспорта, за эти недели женщина успела получить четыре штрафа, в том числе за превышение скорости и пересечение сплошной. Причины аварии еще неизвестны.