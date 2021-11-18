Россия предложила закупать картофель у стран СНГ из-за плохого урожая

Россия собирается закупать больше картофеля в странах СНГ. Об этом говорится в докладе Минсельхоза, направленном в правительство. Сообщается, что такое решение позволит приобретать продукт дешевле, чем в Египте и Пакистане.

Кроме того, закупка картофеля у стран СНГ исключит нехватку в России овоща. В Минсельхозе считают, что такие риски могут появиться уже к весне. Сейчас из-за неблагоприятных погодных условий сбор урожая проходит медленнее, а объемы собранного картофеля достаточно низкие. С документом ведомства, в котором указаны все эти сведения, ознакомились «Известия».

Также в докладе говорится, что и само качество собранного картофеля в России текущей осенью оказалось невысоким. Продукция слишком влажная и будет храниться не так долго. Из-за совокупности всех этих факторов оптовые цены на овощ уже превысили показатели прошлого года на 71,4%.

Сейчас эксперты Минсельхоза работают с коллегами из Минпромторга над тем, чтобы сформировать процесс отношений с поставщиками из стран СНГ. Если все удастся реализовать, то цены на картофель в России станут стабильнее.

Ранее ведомство сформировало список мер, которые помогут сдержать рост стоимости борщевого набора — картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови. В том числе, планируется до 2025 года нарастить площади под указанные овощи до 108,3 тысячи гектаров. Это на 14% выше уровня 2020-го — 94,7 тысячи гектаров.