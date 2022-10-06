Снежный циклон помешал детям заниматься в школах на Чукотке | 360°

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Снежный циклон помешал детям заниматься в школах на Чукотке

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Власти Чукотки приняли решение отменить занятия в школах из-за снежного циклона. Об этом написал RT со ссылкой на сообщение губернатора региона Романа Копина.

«В Чукотском АО — мощный циклон. По информации УГМС, на востоке округа возможны порывы ветра до 30 метров в секунду, при этом непогода сопровождается сильным дождем и местами снегопадом. Занятия в школах и организациях дополнительного образования отменены», — говорится в соцсетях Копина.

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Также стало известно, что некоторые авиарейсы были перенесены или вовсе отменены.

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