Общество 18 ноября 2022, 04:00 Снежный покров в Москве достигнет 15 сантиметров к выходным Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Москву придет метель, выпадет до 15 см снега РИА «Новости»

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Холодная снежная погода установилась в Москве. В пятницу город ждет метель, ожидаются заносы на дорогах, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15 сантиметров», — сказал Вильфанд.

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Днем 18 ноября в столичном регионе ветер усилится до 17 метров в секунду. Водителям посоветовали быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию с впереди идущими машинами.

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На этой неделе в Москве резко похолодало. К выходным столбики термометров опустят до отметки -14 градусов. Такая погода характерна для января.

Вильфанд ранее объяснил, с чем связано изменение температурного режима в столице. По его словам, в регион придет область высокого давления, а небо очистится от облаков. Вследствие этого воздух станет холодным.