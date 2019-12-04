Снежные и ледяные горки построят в парках Москвы

«Этой зимой в городских парках, подведомственных столичному департаменту культуры, откроется 39 снежных горок и тюбинговых трасс. Покататься на санках, „ватрушках“ и ледянках можно будет в саду имени Баумана, „Сокольниках“, Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, музеях-заповедниках „Коломенское“, „Царицыно“ и еще в 21 зоне отдыха», — уточняет сообщение.

Некоторые спуски появятся на природных склонах, остальные построят из деревянных и металлических конструкций.

Посетители 18 парков смогут бесплатно скатиться с горок на своих санках, тюбингах или взять их напрокат.