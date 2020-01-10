Снежные «гирлянды», созданные природой, нашли в красноярском нацпарке. Фото
Сотрудники национального парка «Шушенский бор» на юге Красноярского края заметили удивительное природное явление — «гирлянды» и «серпантин» из снега на ветвях деревьев. Они назвали это «рождественским чудом», сообщил местный телеканал «Енисей».
Работники Пировского лесничества «Шушенского бора» объяснили, как на деревьях появилось снежное кружево. Это произошло из-за перепада температур. Сначала снег подтаял, а когда подморозило, повис на ветвях в виде новогоднего украшения. Снежные «гирлянды» очень хрупкие и сразу рассыпаются от прикосновения и ветра, но если к ним не приближаться, то какое-то время они могут провисеть.