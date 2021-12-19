«Снежные блохи» пришли в Подмосковье. Они опасны?

В Подмосковье жители жалуются на настоящее нашествие «снежных блох». Тысячи насекомых облюбовали сугробы под Солнечногорском и активно резвятся на снегу. Почему такие полностью безобидные существа не блохи и даже не насекомые, рассказал «360» научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, биологического факультета, кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский.

«Во-первых, это совсем не насекомые, хотя это родственники насекомых. Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе — ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений», — отметил Марьинский.

Как добавил эксперт, рассмотреть ногохвосток не так-то просто из-за их маленького размера. Сзади у них есть так называемая прыгательная вилка — вырост, которым они отталкиваются и совершают прыжки. Именно поэтому их иногда называют снежными блохами.

«Ногохвостки встречаются в разные сезоны и в разных местах. Но есть виды, которые предпочитают вылезать во время оттепелей на поверхность снега и прыгать. Они сами при этом темные, и за счет контрастности их хорошо видно», — поделился Марьинский.

Эксперт отметил, что иногда скопления ногохвосток могут достигать больших масштабов, и это действительно выглядит немного пугающе. Но опасаться их не стоит: нужно помнить, что эти существа не причиняют никому вреда.