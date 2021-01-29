Снежная погода с мягким морозом придет в Москву на выходные

По словам специалиста, оттепель, которая была в столичном регионе всю последнюю неделю, завершается. В ближайшие дни температура в Москве и Подмосковье опустится на несколько градусов.

«Температура понижается, в ночь на субботу в Москве -3… -5 градусов, небольшой, местами умеренный снег, ветер южный 6-11 метро в секунду. Днем в субботу -2… -4», — уточнила Макарова.

Кроме этого, выпадет небольшой снег. В воскресенье, 31 января, осадки усилятся, они будут идти и ночью, и днем. А на следующей неделе понижение температуры станет более ощутимым. В ночь на понедельник в столице столбик термометра опустится до 5-7 градусов мороза, пройдет небольшой снег. Также осадки выпадут во вторник и среду. Ночью в эти дни похолодает до минус 14 градусов.

Как отметила Макарова, 30 января температура превысит норму на восемь градусов. Она добавила, что погода будет «чуть более мягкой», чем бывает обычно в этот период.