Снежная метель пришла в Москву и Подмосковье в начале апреля

Московский регион в начале апреля оказался во власти сильной метели, в столице идет снег и дует косой ветер.

Интенсивные осадки начались после 18:00 в среду, снег повалил крупными хлопьями. Видимость на дорогах снижена, по оценкам сервиса «Яндекс.Пробки» образовались семибалльные пробки.

Синоптики предупреждали москвичей о грядущей непогоде. О мокром снеге и дожде рассказала ведущий синоптик центра «Фобос» Елена Волосюк. Воздух с столице прогреется до +7 градусов, ветер будет дуть юго-западный умеренный, с порывами до 12 метров в секунду.