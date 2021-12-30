Мэр Новосибирска, член президиума ЦК КПРФ Анатолий Локоть потребовал от подчиненных, чтобы все новогодние елки в городе «озарялись» звездами на верхушках. Градоначальник заявил, что это принятый стандарт, а снежинки вместо звезд не пройдут в конкурс.

Локоть обсудил подготовку к Новому году на совещании, трансляция которого велась на YоuТubе-канале мэрии Новосибирска. Он обратил внимание всех руководителей, что несколько лет назад приняли «общий стандарт на елки». И для того, чтобы елка была «праздничной», на ее макушке обязательно должна быть звезда, а не что-либо еще.

«Она должна заканчиваться звездой, озаряться наверху. Этот стандарт должен соблюдаться», — заявил мэр города.

Если звезды не будет, то такая елка «не зачитывается» для участия в конкурсе среди городских предприятий на лучшее праздничное оформление, предупредил Локоть.

Виталий Витухин, возглавляющий департамент инвестиций, в ходе совещания показал фотографию елки, которую установила одна из компаний. Ее вершину украшала снежинка. Локоть сказал, что это «незачет». Снежинку пообещали поменять на звезду.

При этом в мэрии РИА «Новости» сообщили, что на самом деле никаких официальных требований к украшению верхушек елок для новогоднего оформления не принималось.

Ранее в Норильске новогоднюю елку снес сильный ветер.