Снеговика высотой 12 метров слепили в Шерегеше. Вот как выглядит этот гигант

Самого большого рукотворного снеговика в стране слепили в Шерегеше. Высота скульптуры составила 12 метров. В руках у него семиметровый сноуборд. На строительство ушло 250 кубометров снега.

Построили снеговика в рамках кампании #wewillROCyou, чтобы поддержать олимпийскую сборную России. Его уже включили в Книгу рекордов России. Эксперты зафиксировали, что высота скульптуры составила 11 метров 73 сантиметра. Но за два дня до замера результат был 12 метров 30 сантиметров. Скульпторы объяснили тем, что за сутки снег просел, это обычное явление.

Диаметр нижнего шара снеговика из Шерегеша составил почти семь метров, а головы — 2,5 метра, рассказали в пресс-службе правительства Кемеровской области.