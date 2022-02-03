Снегоуборщик «похоронил» под снегом единственную машину на парковке в Обнинске. Вот как это было

Уборка снега в Обнинске переросла в конфликт местной жительницы и водителя трактора. Сотрудника коммунальных служб возмутило, что на дороге остался единственный автомобиль, который помешал его работе. В качестве мести он полностью завалил брошенную машину снегом. Сам конфликт попал на видео, которое разошлось по социальным сетям.

На кадрах видно, что проезжая по участку заваливает машину снегом. В какой-то момент водитель выскакивает из кабины, чтобы сделать фотографию получившегося кургана.

Владелица автомобиля потребовала объяснений, почему сотрудник коммунальных служб пошел на такой шаг. В ответ водитель напомнил, что всех владельцев машин предупредили о том, что на время уборки транспортные средства надо отгонять. На комментарий женщины, что она не успела, так как получила предупреждение всего день назад, водитель ответил, что завтра не намерен приезжать на этот участок. Женщина пригрозила, что теперь он должен оплатить ей ремонт.

В сообществе «Чистый Обнинск» во «ВКонтакте» владелица автомобиля отметилась в комментариях. Она заявила, что тракторист все же откопал ее транспортное средство. Она на камеру зафиксировала все повреждения и передала заявление в прокуратуру. На вопросы пользователей, почему она не убрала машину раньше, жительница ответила, что сама она не умеет водить, а найти человека с правами за день не успела.