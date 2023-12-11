Общество 11 декабря 2023, 15:19 Снегоуборочную технику вывели на дороги Долгопрудного после мощного снегопада Глава Долгопрудного Юдин показал работу снегоуборочной техники

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Коммунальная техника расчистила в Долгопрудном дороги после сильного снегопада. Видео с работой снегоуборочных машин опубликовал глава городского округа Владислав Юдин в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как тракторы освободили автомобильные дороги от снега. Благодаря работе снегоуборочной техники жильцы домов могут беспрепятственно подъехать к своим домам, а пешеходы — идти по чистым дорожкам, минуя сугробы.

На Подмосковье и столицу в декабре обрушился мощный снегопад. Чтобы устранить последствия непогоды, власти организовали масштабную уборку снега. Минтранс опубликовал видео с работой коммунальщиков и дорожных служб, которые расчистили и обработали противогололедными веществами более 18 тысяч километров дорог. По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, ведомство внимательно следит за ситуацией и взаимодействует с оперативными службами.

Ранее Дептранс Москвы предупредил водителей, что из-за снегопада ухудшится видимость на дорогах. Владельцев авто призвали соблюдать дистанцию и скорость в этих непростых погодных условиях.