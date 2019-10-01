Снегоуборочную технику начали готовить в Подмосковье к зиме

Большинство социальных объектов и многоквартирных домов Подмосковья уже отапливаются, а подготовка уборочной техники к зимнему периоду идет полным ходом. Андрей Воробьев во время заседания правительства дал поручение главам муниципалитетов следить за процессом.

«Отопительный сезон сегодня — тема № 1. Абсолютное большинство объектов подключены, вместе с тем есть кое-какие красные зоны, которые сегодня хотелось бы „подсветить“. Мы готовы к зиме, но технологические подключения обычно занимают до 14 дней. Мы видим, что идем в графике „10 дней“, но важно, чтобы каждый глава территории четко представлял те проблемные места, которые у него могут быть в муниципалитете», — отметил Андрей Воробьев.

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что план по готовности к зиме на сегодняшний день выполнен, он составляет 91%.

Коммунальные службы своевременно подготовили котельные, многоквартирные дома и тепловые сети. Так, к началу отопительного сезона все было готово на 100%. При подготовке провели традиционные мероприятия, а также применяли различные инновации, новые материалы, чтобы утеплить фасады.

В этом году новыми материалами утеплили 119 домов, при этом отопление таких зданий уменьшается на 28-33%, а платежи жителей за отопление по итогам года снижаются.

«Мы подготовили все 53,9 тысячи многоквартирных и жилых домов, которые требуют теплоснабжения, обеспечили с опережением запасы топлива, провели ремонт 10,5 тысячи километров тепловых сетей, 2,5 тысячи водозаборных узлов и более чем 30 тысяч километров водопроводно-канализационных сетей. Ключевой вопрос — это котельные. Сегодня все котельные в рабочем режиме», — рассказал Хромушин.

Обратили внимание на то, что часть территорий нуждается в дополнительном внимательном подходе к системе запуска отопления. Коммунальные службы должны проинформировать жителей о сроках устранения сбоев в подаче тепла.

Что касается подготовки уборочной техники к зимнему периоду, то на сегодняшний день на балансе муниципальных бюджетных учреждений состоит 1778 единиц техники. Подготовить ее планируется к 1 ноября.

Сейчас перед органами местного самоуправления стоит несколько задач. Необходимо организовать работу горячих линий по пуску тепла в квартиры; определить места складирования снега до 2 октября; обеспечить получение от Ростехнадзора паспортов готовности ОМСУ до 15 ноября.

Перед коммунальными службами поставили задачу оперативно реагировать на обращения жителей, которые проходят через ЦУР. Нужно максимально сократить сроки от момента подачи жалобы до решения проблемы. Среди самых популярных поводов обращений: образование наледи, сосулек, снежных навалов.