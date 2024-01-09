Общество 09 января 2024, 16:27 Снегопады обрушатся на Челябинскую область в середине недели

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Метели и снегопады ожидают жителей Челябинской области в середине текущей недели, с 10 по 12 января. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, низкие температуры до -36 градусов задержатся до пятницы, порывы ветра могут достигнуть 14-16 метров в секунду.

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Отмечается, что в четверг днем температура воздуха составит -25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -30 градусов.