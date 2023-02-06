Общество 06 февраля 2023, 17:37 Снегопады и перепады температур спрогнозировали в Тульской области

Читать 360tv в

Рабочая неделя в Тульской области будет сопровождаться снегопадами и неустойчивой погодой. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

По прогнозам синоптиков, начало недели будет холодным, ночами температура опустится до -10 градусов ночью и -5 градусов днем. Но к середине недели потеплеет до нуля градусов. Однако ненадолго. К концу недели в Тульскую область снова вернутся морозы.

Реклама

Также ожидаются снегопада и перепады атомсферного давления.

Реклама