Грядет снегопад. Коммунальщии готовы к 5 см снега в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в ночь с 27 на 28 января в столице может выпасть до пяти сантиметров осадков. Снегопад будет продолжаться как минимум до полудня вторника.

«Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом. Снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегоплавильные пункты готовы к приему выпавшего снега», — заявил Бирюков.

По его словам, в некоторых районах города завершились работы по обработке тротуаров и дорог против гололедицы. Сотрудники коммунальных служб особенно тщательно контролируют участки московских дорог, которые представляют наибольшую опасность: подходы к остановкам общественного транспорта, зоны торможения перед ними, эстакады, мосты, крутые подъемы и спуски, низины, тоннели.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства попросил водителей особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения, не допускать резкого торможения, а также «с пониманием относиться к проходам колонн» техники для уборки снега.