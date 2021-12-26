Снегопад снова задержал и отменил десятки авиарейсов в Москве

Непогода продолжает вносить изменения в расписание московских аэропортов. Сегодня утром было задержано и отменено около 60 рейсов.

По данным «Яндекс.Расписания», в Домодедово задержано 23 рейса, один отменен. В аэропорту Шереметьево 14 рейсов задерживается, девять отменено.

Во Внуково восемь рейсов задержали, отменили четыре. В Жуковском отмен нет, задержано четыре рейса.

Накануне ситуация была аналогичной. Виной стал сильный снегопад. Из-за него было задержано и отмено более 100 рейсов. Источник «Интерфакса» заявил, что все аэропорты продолжают работать в штатном режиме.

Из-за обильных осадков ситуация остается сложной на дорогах. Власти города заявляли, что для уборки задействовано более 10 тысяч единиц техники. Под особым контролем — тротуары, подходы к остановкам и станциям метро и МЦК, соцобъектам. Снег вывозят на 56 стационарных снегосплавных пунктов.