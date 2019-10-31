Снегопад пришел в Центральную Россию. Жители Урала и Сибири рассказали, как правильно встретить зиму

Пока в центральной части России зима еще не вступила в свои права, а вместо сугробов на улице просто небольшие снежинки, в других частях нашей необъятной страны уже выросли настоящие сугробы.

Лучше всего зимнее настроение чувствуется на Урале и в Сибири. Вот к примеру, кадры из Тюмени — там не просто первый снег, а самые настоящие сугробы! Жители, похоже, скоро уже будут наряжать елки к Новому году.

В Башкирии, например, похоже, уже вовсю готовятся к этому — очищают деревья от снега и снимают в слоу-мо…

А в Челябинске пользователи instagram выкладывают видео с вопросами к властям, мол, когда уже всю эту снежную кашу, образовавшуюся на дорогах, уберут дорожные службы? Кадры из регионов бурно обсуждают пользователи соцсети Мир тесен.