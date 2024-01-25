Общество 25 января 2024, 16:30 Снегопад придет в Ростовскую область на выходных

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Снегопады ожидают жителей Ростовской области начиная с четверга, 25 января. Такая погода продержится в регионе до конца выходных, сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По прогнозам синоптиков, также в эти дни могут пройти дожди, ветер усилится до четырех метров в секунду. Ночью в регионе возможны заморозки до -1 градуса.

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Отмечается, что облачная погода вернется в Ростовскую область с понедельника, 29 января. Температура воздуха будет находиться в пределах нуля.