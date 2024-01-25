25 января 2024, 16:30
Снегопад придет в Ростовскую область на выходных
Снегопады ожидают жителей Ростовской области начиная с четверга, 25 января. Такая погода продержится в регионе до конца выходных, сообщил сайт rostovgazeta.ru.
По прогнозам синоптиков, также в эти дни могут пройти дожди, ветер усилится до четырех метров в секунду. Ночью в регионе возможны заморозки до -1 градуса.
Реклама
Отмечается, что облачная погода вернется в Ростовскую область с понедельника, 29 января. Температура воздуха будет находиться в пределах нуля.
Погода
Снегопад
Реклама
Реклама