Общество 16 февраля 2024, 16:16 Снегопад придет в Петербург на этих выходных

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Обильные осадки в виде дождя и снега ожидают жителей Санкт-Петербурга на предстоящих выходных, 17 и 18 февраля. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов, сообщил сайт «Патрульный Петербурга».

По прогнозам специалиста, с субботы в городе начнется значительный перепад температур. Также ближе к вечеру ожидается сильный ветер, который поднимет уровень воды в Неве.

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Колесов отметил, что идущий со стороны Северного моря циклон принесет в Санкт-Петербург до 15 миллиметров осадков.