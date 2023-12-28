Общество 28 декабря 2023, 17:34 Снегопад придет в Омскую область 31 декабря

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Небольшой снегопад ожидает жителей Омской области в последний день 2023 года. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на данные сервиса Gismeteo.ru.

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь столбики термометров в регионе опустятся до -13 градусов, западный ветер усилится до 11 метров в секунду. На следующий день, 1 января, снегопад усилится, ветер сменит направление на юго-восток.

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Отмечается, что похолодание придет в Омскую область 3 января. Температура воздуха в этот день опустится до -25 градусов.