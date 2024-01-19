Общество 19 января 2024, 14:28 Снегопад придет в Нижегородскую область на выходных

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Снегопад и похолодание ожидают жителей Нижегородской области на предстоящих выходных, 20 и 21 января. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на данные Яндекс Погоды.

По прогнозам синоптиков, в субботу столбики термометров опустятся до -10 градусов, весь день будет идти снег. В воскресенье ожидается небольшое прояснение, температура воздуха упадет до -20 градусов.

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Отмечается, что сильнейшие снегопады обрушатся на Нижний Новгород впервые за 142 года.