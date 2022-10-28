Снегопад ограничил движение автомобилей на севере Приморья | 360°

28 октября 2022, 05:02
Снегопад ограничил движение автомобилей на севере Приморья
Минтранс Приморского края: снегопад затруднил автомобильное сообщение на севере региона
Первый снег остановил дорожное движение на севере Приморского края. Об этом сообщил «Интерфакс». Местные жители делятся в социальных сетях кадрами застрявших на дороге машин.
В районе Дальнегорского перевала не могут проехать транспортные средства, уточнили в Минтрансе Приморского края. Проезд затруднен и для общественного транспорта.
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«Автобусного сообщения из-за осадков нет с Дальнегорском и Тернеем. Проезд затруднен в районе Дальнегорского перевала», — сказано в сообщении министерства.
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На этом участке дороги работает дорожная техника.
Водители Приморского края делятся в социальных сетях кадрами, на которых автомобили и фуры стоят на обочине дороги из-за большого количества выпавшего снега.
Жители большинства российских регионов уже встретили зиму. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, снег засыпал почти 70% территории России. Он лежит на Урале, Кольском полуострове, в Коми, Архангельской области и даже на самом северо-востоке Приволжского федерального округа. А жители и гости столицы пока еще наслаждаются осенью.
В Москве температура воздуха опустится ниже нуля в ночь на понедельник, спрогнозировала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Местами возможны гололедица и осадки, но небольшие. Также есть вероятность выпадения мокрого снега.
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