Общество 04 декабря 2023, 08:33 Снегопад не помешал штатной работе пригородных поездов на МЖД МЖД: сильный снегопад не повлиял на расписание пригородных поездов РИА «Новости»

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Сильный снегопад не помешал работе пригородных поездов на Московской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Пригородные поезда на МЖД курсируют в штатном режиме. Борьба с последствиями сильнейшего снегопада продолжается», — подчеркнули представители компании.

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Ночью на путях работала 71 спецмашина. Более 1600 специалистов вышли, чтобы очистить территорию и стрелочные переводы на станциях. На линию вывели свыше 100 единиц снегоуборочной техники, которая работает по особому расписанию, чтобы не мешать движению поездов.

В МЖД добавили, что при необходимости количество спецтехники и работников увеличат.

На минувших выходных на Москву обрушился мощный снегопад. Из-за непогоды утром в понедельник, 4 декабря, отменили шесть и задержали 55 рейсов в аэропортах столичного региона. Больше всего вылетов сдвинули по времени в Шереметьево — 24. Во Внуково задержали 13 рейсов, а в Домодедово — 18 рейсов.