Столичных водителей предупредили о мокром снеге и гололедице

В Москве вечером 17 февраля ухудшится погода. Начнется дождь с мокрым снегом, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В неблагоприятных погодных условиях внимательными стоит быть как водителям, так и пешеходам.

Предупреждение для москвичей выпустила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Местами возможна гололедица», — подчеркнули в ведомстве, дав советы автомобилистам и горожанам, передвигающимся общественным транспортом.

Владельцам авто необходимо проверить работу системы стеклоомывателей, осторожно выезжать с парковок, соблюдать скоростной режим, заранее выбирать полосу для поворота в нужную сторону и держать дистанцию.

Пешеходам стоит позаботиться о наличии на одежде светоотражающих элементов, перед переходом проезжей части снимать капюшон и убедиться в безопасности, во дворе обращать внимание на движущийся транспорт.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет держаться на уровне +3 градусов. На улице нельзя укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.