Снега нет, а делать что-то надо: в Сети посмеялись над «уборкой» луж в Саранске

В Саранске тракторы вывели на борьбу с лужами. Снегоуборочная техника безуспешно пыталась вычерпать воду с улиц. В Сети посмеялись над незадачливыми коммунальщиками.

Видео необычного способа борьбы с сыростью опубликовали в сообществе «Саранск. Доска позора» в социальной сети «ВКонтакте».

В кадре трактор проносится рядом с остановкой, поднимая грязные волны. Потом машина сдает назад и повторяет маневр, разбрызгивая грязную воду.

В комментариях предположили, что на самом деле цель трактор преследует благую. Просто не все это поняли.

«Он хочет убрать эту лужу, чтобы людей не обрызгали проезжающие автомобили. Но вам этого не понять», — заметил один из подписчиков.

Другие обратили внимание, что снега на улице нет, «а делать что-то надо». Третьи выступили за идею «вызвать туда человек пять с лопатами — пусть уберут».

В конце концов комментаторы пришли к выводу, что водитель трактора «просто хочет на море, вот и волну делает».

Новый способ уборки придумал дворник из Зеленограда. Снег с дорожек он счищает, катаясь на моноколесе.