Общество 06 декабря 2023, 12:31 «Снега на Новый год будет много». Синоптик Позднякова — о погоде в Москве Синоптик Позднякова пообещала морозный и снежный декабрь в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве до конца декабря будут держаться морозы, что не даст растаять снежным сугробам. Это редкость для столицы, такое погодное явление бывает раз в 15 лет, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

«В текущем месяце, к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья, добавится до конца месяца, еще не менее 15 сантиметров. Снега на Новый год будет много. Можно планировать зимние забавы!», — рассказала она.

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По словам синоптика, на протяжении всей первой и средней декады декабря температура воздуха продержится ниже -10 градусов.

«Такое начало календарной зимы — в Москве явление редкое, и бывает в среднем раз в 15 лет. Последний раз это случалось в 2001 и 2002 годах», — заключила Позднякова.

Кроме этого, атмосферное давление в Москве начнет постепенно расти, поэтому количество осадков сократится. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь-восемь градусов.