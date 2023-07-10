Общество 10 июля 2023, 05:10 Снег выпал в Магаданской области после аномальной жары Unsplash

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Снег выпал в центральных районах Магаданской области после аномальной жары. Местные жители стали делиться кадрами снегопада в соцсетях.

Как отметили в Гидрометцентре России по региону, снег в Магаданской области в июле нельзя назвать редким природным явлением. Но этим летом он начал идти после жары в 40 градусов.

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«Действительно, снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В это году в регионе стояла аномальная жара — +37 градусов», — сообщил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас столбики термометров показывают нулевые значения.

Пока в Магаданской области любуются летним снегом, в Краснодарском крае борются с последствиями мощных ливней. В регионе объявили штормовое предупреждение из-за подъема воды в реках.