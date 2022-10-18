Снег выпадет в Нижегородской области 21 октября | 360°

Общество 18 октября 2022, 19:13 Снег выпадет в Нижегородской области 21 октября

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Выпадение первого снега ожидается на территории Нижегородской области уже в эту пятницу, 21 октября. Об этом для сайта pravda-nn.ru рассказала метеоролог Ольга Мокеева.

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Рабочая неделя будет дождливой, температура воздуха днем составит +7…+10 градусов. В четверг ветер сменится на северный, ожидается похолодание до +5 градусов и ночные заморозки. В пятницу ожидается мокрый снег, который, впрочем, в скором времени растает.